Milano 9:23
47.125 +3,77%
Nasdaq 7-apr
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Dow Jones 7-apr
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Londra 9:23
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Andamento piatto per il maggiore indice americano, che propone sul finale un moderato +0,08%.

Le tendenza di medio periodo dell'S&P 500 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.646,3. Supporto stimato a 6.558. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.734,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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