Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Andamento piatto per il maggiore indice americano, che propone sul finale un moderato +0,08%.
Le tendenza di medio periodo dell'S&P 500 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.646,3. Supporto stimato a 6.558. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.734,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)