Capital Economics: pedaggio a Hormuz equivarrebbe a "nazionalizzazione di fatto" dello stretto

(Teleborsa) - Il piano alla base del cessate il fuoco tra USA e Iran, pur essendo apparentemente accettato da Washington come punto di partenza, "contiene diverse disposizioni che probabilmente si riveleranno difficili da raggiungere per entrambe le parti". Lo afferma Neil Shearing, chief economist di Capital Economics. Tra queste, l'accettazione del continuo arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la richiesta di revoca delle sanzioni statunitensi/occidentali contro il paese e il ritiro delle forze statunitensi da tutte le basi nella regione. "È difficile immaginare che questi punti vengano concordati integralmente. Sarà necessario un compromesso e, senza di esso, è probabile che l'accordo fallisca e il conflitto riprenda", ha sottolineato.



Per i mercati, "la questione più critica rimane lo status dello Stretto di Hormuz - ha spiegato Shearing - Il quadro di riferimento sembra consentire il pieno passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto, ma le condizioni in base alle quali ciò avverrebbe non sono ancora chiare. Alcune fonti suggeriscono l'introduzione di tariffe di transito di circa 1-2 milioni di dollari per petroliera. Considerato che le petroliere trasportano in genere 1-2 milioni di barili di greggio, tali tariffe aggiungerebbero circa 1 dollaro al barile al costo del petrolio trasportato attraverso lo Stretto. Ciò avrebbe quindi solo un impatto modesto sui prezzi globali dell'energia, sebbene, in pratica, potrebbe equivalere a una parziale nazionalizzazione di fatto della rotta marittima".



Nonostante i prezzi del petrolio e del gas naturale siano calati bruscamente oggi, secondo Capital Economics è probabile che rimangano elevati rispetto all'inizio dell'anno. "Nelle nostre previsioni di base, il petrolio Brent si attesterà in media intorno ai 95 dollari al barile nel secondo trimestre, per poi scendere verso gli 80 dollari entro il quarto trimestre - viene sottolineato - Anche l'inflazione nelle principali economie avanzate è destinata ad aumentare ulteriormente. Prevediamo che raggiungerà un picco intorno al 4,5% nel Regno Unito e tra il 3,5% e il 4% negli Stati Uniti e nell'eurozona".

Condividi

```