Iran-Usa, media arabi: bozza finale accordo pronta, annuncio nelle prossime ore

(Teleborsa) - L'emittente emiratina Al Arabiya ha riferito, citando proprie fonti, che la bozza finale di un possibile accordo tra Usa e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore e dovrebbe entrare in vigore immediatamente. La tv saudita Al Hadath ha rivelato di essere entrata in possesso della bozza finale, che includerebbe: la cessazione delle operazioni militari e della guerra mediatica, il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iran, la garanzia della libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman, e una graduale revoca delle sanzioni americane in cambio degli impegni iraniani.



La bozza non menzionerebbe alcuna clausola relativa al programma nucleare o ai missili, con i negoziati sulle questioni irrisolte da avviare entro sette giorni.



Sul fronte della mediazione, una squadra negoziale del Qatar – che si era finora tenuta lontana dal ruolo di mediatrice dopo essere stata colpita da missili e droni iraniani – è arrivata a Teheran in coordinamento con Washington. Contemporaneamente, il capo dell'esercito pakistano Asim Munir è partito per Teheran, mentre il ministro degli Interni Mohsin Raza Naqvi si trova nella capitale iraniana per il terzo giorno consecutivo.



Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio, da Helsingborg al termine della ministeriale NATO, ha registrato "lievi progressi" ma ha ribadito che resta "molto da fare" e ha aperto esplicitamente al piano B: "Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo se, tra qualche settimana, l'Iran decidesse di tenere Hormuz chiuso". Sul sistema di pedaggio proposto dall'Iran, Rubio è stato netto: "Non conosco nessun paese al mondo che sia favorevole, tranne l'Iran". Trump, durante la cerimonia di giuramento di Warsh alla Fed, ha sintetizzato: "L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo."



Nel frattempo, la Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha intanto comunicato che 35 imbarcazioni — tra cui petroliere e portacontainer — hanno attraversato Hormuz nelle ultime 24 ore dopo aver ottenuto l'autorizzazione.

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