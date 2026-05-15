Petrolio in rialzo dopo Trump: Cina pronta ad acquistare greggio USA

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio sono saliti dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui la Cina avrebbe accettato di acquistare greggio americano in seguito ai colloqui con il leader cinese Xi Jinping.



Il Brent, riferimento internazionale, con consegna a luglio è aumentato dell’1,49% a 107,30 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) con consegna a giugno ha registrato un rialzo dell’1,55% a 102,74 dollari al barile.

"Abbiamo concordato che vogliono comprare petrolio dagli Stati Uniti, andranno in Texas e inizieremo a inviare navi cinesi in Texas, Louisiana e Alaska”, ha dichiarato Trump in un’intervista preregistrata a Fox News, successiva all’incontro con Xi. La Cina tuttavia non ha confermato ufficialmente gli acquisti energetici.



Il rialzo dei prezzi è arrivato anche dopo che i due presidenti hanno concordato sulla necessità di mantenere aperto lo Stretto di Hormuz.

"Il presidente Xi ha inoltre espresso opposizione alla militarizzazione dello Stretto e a qualsiasi tentativo di imporre un pedaggio per il suo utilizzo", secondo una dichiarazione di un funzionario della Casa Bianca.



Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent ha inoltre dichiarato a CNBC che la Cina collaborerà dietro le quinte per favorire la riapertura dello Stretto di Hormuz, sottolineando come "sia nel loro interesse riaprire lo stretto".



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

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