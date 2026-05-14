British Steel, Pechino invita Londra alla prudenza nel piano di nazionalizzazione

(Teleborsa) - La Cina
ha invitato il Regno Unito
ad agire con prudenza
nella gestione dei piani di nazionalizzazione
di British Steel
, chiedendo al governo di rispettare i principi del mercato.
Il Ministero del Commercio cinese ha rilasciato queste dichiarazioni giovedì, dopo che il Primo Ministro britannico Keir Starmer
aveva affermato
all'inizio della settimana che il governo britannico avrebbe avviato un processo per la nazionalizzazione completa di British Steel, un'azienda siderurgica di proprietà del gruppo cinese Jingye
. Il governo britannico ha già il controllo operativo di British Steel.
"Qualunque azione intraprenda il governo britannico, dovrebbe tenere pienamente conto dei consistenti investimenti effettuati dall'impresa cinese
e del suo contributo all'economia e alla società del Regno Unito", ha dichiarato il Ministero del Commercio cinese in un comunicato.
Il Ministero ha esortato il Regno Unito a tutelare i legittimi diritti e interessi di Jingye
e a ricercare una soluzione equa e reciprocamente accettabile attraverso la consultazione.(Foto: © Yulia Grogoryeva/123RF)