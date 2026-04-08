Fed, Jefferson: politica monetaria ben posizionata per rispondere a una serie di scenari

(Teleborsa) - "Per gli Stati Uniti nel loro complesso, ritengo che l'economia continui a crescere, trainata da una spesa dei consumatori resiliente e da solidi investimenti delle imprese. Il mercato del lavoro è sostanzialmente in equilibrio, ma vulnerabile a shock negativi. L'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve". Lo ha affermato il vicepresidente della Federal Reserve, Philip Jefferson, durante un evento a Detroit.



"Come responsabile della politica monetaria, mi impegno a definire la politica che meglio consenta di raggiungere il duplice obiettivo di massima occupazione e stabilità dei prezzi - ha spiegato - Nell'attuale contesto, mi trovo di fronte a una prospettiva caratterizzata da rischi al ribasso per il mercato del lavoro e rischi al rialzo per l'inflazione. Pur trattandosi di una situazione potenzialmente complessa, sono fiducioso che il nostro attuale orientamento di politica monetaria sia ben posizionato per rispondere a una serie di scenari".



"Il mese scorso, ho appoggiato la decisione del Federal Open Market Committee di mantenere invariato l'intervallo obiettivo per il tasso - ha spiegato Jefferson - Nell'ultimo anno e mezzo il Comitato ha abbassato di 175 punti base l'intervallo obiettivo per il tasso di riferimento. Questo aggiustamento ha portato il tasso sostanzialmente in un intervallo neutrale, ovvero un tasso che non stimola né frena l'economia. L'attuale orientamento dovrebbe continuare a sostenere il mercato del lavoro, consentendo al contempo all'inflazione di riprendere la sua discesa verso il nostro obiettivo del 2%, una volta esauriti gli effetti del trasferimento dei dazi".



"Ritengo che l'attuale orientamento ci permetta di determinare l'entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti al nostro tasso di riferimento, sulla base dei dati in arrivo, dell'evoluzione delle prospettive e del bilancio dei rischi", ha sottolineato il vicepresidente della Fed.

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