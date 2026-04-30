Bank of England mantiene i tassi al 3,75% con voto 8-1

(Teleborsa) - Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) della Bank of England ha votato con una maggioranza di 8 a 1 per mantenere il Bank Rate al 3,75% nella riunione del 29 aprile 2026. Il membro dissenziente ha votato per un rialzo di 25 punti base, portando il tasso al 4%.



La decisione, ha spiegato l'istituto, arriva in un contesto segnato dall'elevata incertezza sul fronte energetico generata dal conflitto in Medio Oriente. Il MPC ha riconosciuto che "la politica monetaria non può influenzare i prezzi dell'energia", ma che sarà calibrata per garantire che l'aggiustamento economico a tali prezzi avvenga in modo da raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo di inflazione al 2%.



L'inflazione CPI si attesta al 3,3% ed è attesa in ulteriore rialzo nel corso dell'anno con il trasmettersi degli effetti dell'energia. Il Comitato ha segnalato il rischio di "effetti di secondo impatto di rilievo nella determinazione di prezzi e salari", contro cui la politica monetaria dovrebbe agire. Al tempo stesso, il mercato del lavoro continua ad allentarsi e un'economia in indebolimento potrebbe contenere le pressioni inflazionistiche. Le condizioni finanziarie si sono irrigidite dall'inizio del conflitto, contribuendo a ridurre l'inflazione nel tempo.



Il Rapporto di Politica Monetaria di aprile delinea tre scenari per l'economia britannica in funzione della scala e durata dello shock energetico e della sua propagazione. Il MPC ha dichiarato di continuare a monitorare da vicino la situazione in Medio Oriente e di essere "pronto ad agire se necessario per garantire che l'inflazione CPI rimanga sulla traiettoria verso l'obiettivo del 2% nel medio termine".

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