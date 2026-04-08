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Francoforte: amplia l'ascesa Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia l'ascesa Infineon
Protagonista la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,22%.
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