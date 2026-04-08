Francoforte: amplia l'ascesa Kion

(Teleborsa) - Effervescente Kion , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,48%.



La tendenza ad una settimana di Kion è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Kion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 44,19 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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