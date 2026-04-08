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Francoforte: in forte denaro Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: in forte denaro Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Grande giornata per Redcare Pharmacy N.V, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,21%.

Il trend di Redcare Pharmacy N.V mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 39,05 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 40,89. L'indebolimento di Redcare Pharmacy N.V è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 38,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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