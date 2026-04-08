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Francoforte: K+S si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: K+S si muove verso il basso
Ribasso scomposto per Kali und Salz, che esibisce una perdita secca dell'11,27% sui valori precedenti.
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