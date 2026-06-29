Francoforte: rosso per K+S

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kali und Salz , che presenta una flessione del 3,54% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di K+S mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,22. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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