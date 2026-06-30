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Francoforte: positiva la giornata per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per K+S
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.

Il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di K+S suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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