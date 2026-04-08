Francoforte: preme sull'acceleratore Zalando

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che vende calzature e moda online , che tratta in rialzo del 7,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,66 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,45. Il peggioramento di Zalando è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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