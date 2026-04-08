Francoforte: preme sull'acceleratore Zalando
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che vende calzature e moda online, che tratta in rialzo del 7,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zalando evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zalando rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,66 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,45. Il peggioramento di Zalando è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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