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In evidenza Carnival sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
In evidenza Carnival sul listino di New York
Rialzo per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,33%.
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