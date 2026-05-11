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/ In evidenza Coherent sul listino di New York
In evidenza Coherent sul listino di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 18.00
Rialzo per la
società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,74%.
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