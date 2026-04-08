Madrid: acquisti a mani basse su Caixabank

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la banca spagnola , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,90%.



Lo scenario su base settimanale di Caixabank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,49 Euro con tetto rappresentato dall'area 10,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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