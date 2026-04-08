Madrid: acquisti a mani basse su Caixabank
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la banca spagnola, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,90%.
Lo scenario su base settimanale di Caixabank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico dell'istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,49 Euro con tetto rappresentato dall'area 10,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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