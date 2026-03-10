Milano 13:43
44.955 +2,11%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:44
10.395 +1,42%
Francoforte 13:43
23.883 +2,02%

Madrid: andamento rialzista per Caixabank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la banca spagnola, con un rialzo del 3,25%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caixabank rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,35. Il peggioramento dell'istituto di credito spagnolo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
