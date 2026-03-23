Madrid: brillante l'andamento di Caixabank
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Caixabank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,46%, rispetto a -0,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito spagnolo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,35. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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