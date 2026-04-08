New York: amplia il rialzo Amazon

(Teleborsa) - Brilla il colosso dell'e-commerce , che passa di mano con un aumento del 3,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Amazon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,59%, rispetto a +3,26% dell' indice americano ).





Tecnicamente, il gigante delle vendite sul web è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 225,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 219. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```