New York: amplia il rialzo Amazon
(Teleborsa) - Brilla il colosso dell'e-commerce, che passa di mano con un aumento del 3,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Amazon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,59%, rispetto a +3,26% dell'indice americano).
Tecnicamente, il gigante delle vendite sul web è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 225,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 219. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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