New York: preme sull'acceleratore Teradyne
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che produce i tester di circuiti integrati, che scambia in rialzo dell'8,67%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teradyne evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teradyne rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Teradyne è in rafforzamento con area di resistenza vista a 354 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 341,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 366,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```