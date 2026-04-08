New York: preme sull'acceleratore Teradyne

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che produce i tester di circuiti integrati , che scambia in rialzo dell'8,67%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teradyne evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teradyne rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Teradyne è in rafforzamento con area di resistenza vista a 354 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 341,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 366,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```