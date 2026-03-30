New York: in perdita Teradyne

(Teleborsa) - Pressione sulla società che produce i tester di circuiti integrati , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,54%.



La tendenza ad una settimana di Teradyne è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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