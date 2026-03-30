Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

New York: in perdita Teradyne

Migliori e peggiori
New York: in perdita Teradyne
(Teleborsa) - Pressione sulla società che produce i tester di circuiti integrati, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,54%.

La tendenza ad una settimana di Teradyne è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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