New York: in perdita Teradyne
(Teleborsa) - Pressione sulla società che produce i tester di circuiti integrati, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,54%.
La tendenza ad una settimana di Teradyne è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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