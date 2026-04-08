New York: si muove a passi da gigante United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la holding di compagnie aeree , che sta mettendo a segno un rialzo del 10,09%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che United Airlines Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,77%, rispetto a +3,74% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario tecnico di United Airlines Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 96,49 USD con area di resistenza individuata a quota 101,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 94,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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