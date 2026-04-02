New York: sell-off per United Airlines Holdings
(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding di compagnie aeree, che soffre con un calo del 6,15%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di United Airlines Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di medio periodo di United Airlines Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 90,37 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 92,62, mentre il primo supporto è stimato a 88,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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