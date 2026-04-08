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Piazza Affari: movimento negativo per Philogen

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Philogen
Ribasso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che presenta una flessione del 2,12%.
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