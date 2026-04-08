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Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Saipem
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che mostra un decremento del 2,17%.

La tendenza ad una settimana di Saipem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della società ingegneristica italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,923 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,836. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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