Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che mostra un decremento del 2,17%.



La tendenza ad una settimana di Saipem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società ingegneristica italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,923 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,836. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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