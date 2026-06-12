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Piazza Affari: acquisti a mani basse su STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: acquisti a mani basse su STMicroelectronics
Effervescente l'azienda italo-francese di semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,21%.
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