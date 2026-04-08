Piazza Affari: prevalgono le vendite su D'Amico

(Teleborsa) - Retrocede molto il leader mondiale nel trasporto marittimo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,33%.



L'andamento di D'Amico nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,172 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7,667. L'equilibrata forza rialzista di D'Amico è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,677.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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