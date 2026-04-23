Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nel trasporto marittimo, che guadagna bene, con una variazione del 2,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di D'Amico, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di D'Amico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7,553 Euro con area di resistenza individuata a quota 7,803. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7,402.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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