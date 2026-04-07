Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel trasporto marittimo , con una variazione percentuale del 3,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.





Lo status tecnico di D'Amico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,427 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,007. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,847.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```