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Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico
Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo, che lievita del 2,94%.
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