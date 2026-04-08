Piazza Affari: Unicredit in rally
(Teleborsa) - Ottima performance per l'istituto di credito, che scambia in rialzo del 7,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Unicredit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,61%, rispetto a +6,18% del principale indice della Borsa di Milano).
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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