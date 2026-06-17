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UniCredit, William O'Neil riprende copertura con Buy

Banche, Finanza, Consensus
UniCredit, William O'Neil riprende copertura con Buy
(Teleborsa) - William O'Neil & Co ha ripreso con "Buy" la copertura sul titolo UniCredit, colosso bancario italiano impegnato nell'offerta per acqiuisire la tedesca Commerzbank.
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