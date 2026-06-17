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/ UniCredit, William O'Neil riprende copertura con Buy
UniCredit, William O'Neil riprende copertura con Buy
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17 giugno 2026 - 08.46
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William O'Neil & Co
ha
ripreso con "Buy" la copertura
sul titolo
UniCredit
, colosso bancario italiano impegnato nell'offerta per acqiuisire la tedesca
Commerzbank
.
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