SILVER del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
La giornata del 7 aprile chiude piatta per il metallo prezioso, che riporta un +0,19%.
Le implicazioni tecniche complessive dell'argento evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 72,14. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 74,47. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 71,31.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)