Milano 9:27
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Londra 9:27
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SILVER del 7/04/2026

Finanza
SILVER del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

La giornata del 7 aprile chiude piatta per il metallo prezioso, che riporta un +0,19%.

Le implicazioni tecniche complessive dell'argento evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 72,14. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 74,47. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 71,31.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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