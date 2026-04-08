Milano 14:54
47.352 +4,27%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 14:54
10.681 +3,21%
Francoforte 14:54
24.141 +5,32%

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 3 aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 3 aprile
USA, Richieste mutui nella settimana del 3 aprile su base settimanale (WoW) -0,8%, in aumento rispetto al precedente -10,4%.
Condividi
```