Milano
14:54
47.352
+4,27%
Nasdaq
7-apr
24.202
0,00%
Dow Jones
7-apr
46.584
-0,18%
Londra
14:54
10.681
+3,21%
Francoforte
14:54
24.141
+5,32%
Mercoledì 8 Aprile 2026, ore 15.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 3 aprile
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 3 aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 aprile 2026 - 13.05
USA,
Richieste mutui nella settimana del 3 aprile su base settimanale (WoW) -0,8%
, in aumento rispetto al precedente -10,4%.
Condividi
Leggi anche
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 6 marzo
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 13 marzo
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 27 marzo
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 27 marzo
Altre notizie
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 13 marzo
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 20 marzo
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 6 marzo
USA, in leggero calo le richieste di mutui settimanali
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 13 marzo
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 6 marzo
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto