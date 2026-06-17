Milano 14:24
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 12 giugno

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 12 giugno
USA, Richieste mutui nella settimana del 12 giugno su base settimanale (WoW) -3,8%, in calo rispetto al precedente +10,8%.
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