Abusivismo finanziario, Consob oscura 12 siti: totale sale a 1.666

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di 12 siti Internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di un sito web mediante il quale era svolta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo, di 10 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di 1 sito che pubblicizzava una piattaforma di trading non autorizzata.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "GoMarketsLtd" (sito internet https://go-market-ltd.net e relativa pagina https://client.go-market-ltd.net); "Dryden Partners" (sito https://drydenpartners.com); "Atf GlobalX" (sito https://atfglobalx.co e relativa pagina https://client.atfglobalx.co); "LSEGCapital Limited" (sito www.lsegcapital.com e relative pagine https://client.lsegcapital.com, https://webtrader.lsegcapital.com); "Roccanazionale IA" - "Zenterovlima.pro" (siti internet https://roccanazionale.com, https://roccanazionaleia.it, https://roccanazionale-ia.org e https://roccanazionale-it.com nonché collegato sito pubblicitario https://zenterovlima.pro); "PFT Certx International Ltd e Zeus Global Asset Management FZCO" (siti www.pftcertx.com e www.pftcertx.it); "Elite-Flows Limited" e "Green Wealth Limited" (sito www.elite-flows.com).



Sale, così, a 1.666 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.



L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi, di quelli introdotti dalla "Legge Capitali" relativamente all'oscuramento del sito con il quale viene svolta una campagna pubblicitaria avente ad oggetto una piattaforma di intermediazione abusiva, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.

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