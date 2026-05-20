Abusivismo finanziario, Consob oscura 6 siti: totale sale a 1.718

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di 6 siti internet che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Orbisolyx" (sito internet www.orbisolyx.com e pagina https://webtrader.grumblinion-radiex.com); "FXC Capital" (sito https://fxc-capitals.com e relativa pagina https://client.fxc-capitals.com); "OasisBF" (sito https://oasisbf.com e relativa pagina https://trader.oasisbf.com); "IMGPartners.cm" (sito https://imgpartners.cm e relative pagine https://client.imgpartners.cm e https://webtrader.imgpartners.cm); "Auralyex" (sito www.auralyex.co e relativa pagina https://webtrader.possares-renoyx.com); "Wexdor" (sito https://wexdor.com e relativa pagina https://webtrader.wexdor.com).



Sale, così, a 1.718 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 204 riguardano fenomeni legati a cripto-attività. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi.

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