OPA volontaria GVS, Consob riavvia i termini istruttori
(Teleborsa) - Con riferimento al documento di offerta depositato presso la Consob, relativamente all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale promossa da GVS su massime 23.255.813 azioni proprie, l'offerente ha reso noto che in data odierna la Consob ha disposto il riavvio dei termini del procedimento amministrativo volto all'approvazione del documento di offerta, con decorrenza dal 21 maggio 2026. I termini istruttori pertanto scadranno in data 29 maggio 2026.
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