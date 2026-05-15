Abusivismo finanziario, Consob oscura 8 siti: totale sale a 1.712

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 8 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 5 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 3 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: Ucapitalinvest (sito https://ucapitalinvest.com e relativa pagina https://client.ucapitalinvest.com); Algo Quant Hft (sito https://algo-quant-hft.ai e relativa pagina https://app.trade-algoquanthft.com); Lotment Capital (sito https://trading-area.lotmentcapital-v3.com); golwire-limited.com (sito https://goldwire-limited.com e relativa pagina https://cfd.goldwire-limited.com); anima-capitalpartners.com (sito https://anima-capitalpartners.com e relativa pagina https://cab.anima-partnerscapital.com); "Jgcmgs" (sito https://jgcmgs.co); "Forte Valbit" (sito https://fortevalbit.it); "BitGptApp" (sito https://lagrovine.com).



Sale, così, a 1.712 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 204 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.



L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR in merito all'oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.

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