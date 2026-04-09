Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,55%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1717, mentre il primo supporto è stimato a 1,1565. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1869.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)