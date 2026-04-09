Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,55%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1717, mentre il primo supporto è stimato a 1,1565. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1869.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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