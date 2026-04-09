Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Seduta rialzista quella per il maggiore indice americano, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 6.782,8.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.852, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.644,5. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7.059,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)