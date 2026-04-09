Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -12,54%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 107,24, con il supporto più immediato individuato in area 91,13. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 85,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)