Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 8-apr
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Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -12,54%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 107,24, con il supporto più immediato individuato in area 91,13. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 85,76.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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