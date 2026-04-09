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Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%

L'Indice Hang Seng termina a 25.803,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 25.803,12 punti.
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