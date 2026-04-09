Milano 16:30
47.047 -0,09%
Nasdaq 16:30
24.809 -0,38%
Dow Jones 16:30
47.800 -0,23%
Londra 16:30
10.565 -0,41%
Francoforte 16:30
23.690 -1,62%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,03% alle 16:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 47.104,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,03% alle 16:00)
Milano mostra un +0,03% alle 16:00 e continua gli scambi a 47.104,03 punti.
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