Milano 17:35
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Nasdaq 19:02
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Dow Jones 19:02
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Londra 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,15%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.338,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,15%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,15%, archiviando la seduta a 8.338,97 punti.
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