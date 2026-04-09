Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 18:15
25.037 +0,54%
Dow Jones 18:15
48.154 +0,51%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,15%)

Ibex 35 termina le contrattazioni a 18.104,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,15%)
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un -0,15% e archivia gli scambi a 18.104,9 Euro.
Condividi
```