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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,15%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.251,21 punti
In breve
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Finanza
09 aprile 2026 - 09.03
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,15%, a quota 8.251,21 in apertura.
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