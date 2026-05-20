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Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,34%)

Il CAC40 prende il via a 7.954,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,34%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,34%, a quota 7.954,57 in apertura.
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