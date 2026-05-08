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Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,09%
Il CAC40 termina a 8.112,57 punti
In breve
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Finanza
08 maggio 2026 - 17.43
Seduta in calo per Parigi, che retrocede dell'1,09% e chiude a 8.112,57 punti.
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